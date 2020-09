La Red Federal de Concejalas busca reformar, con perspectiva de género, la Ley Orgánica de Municipalidades

“Estamos decididas a tomar las riendas de aquello que no se nos permitía para poner a la Argentina de pie. Nos debemos este presente y ese futuro, con perspectiva de género, justicia e igualdad social. Porque un ambiente libre de violencia empieza por la igualdad de oportunidades. Vamos a marcar un hito en la legislación de los municipios de la Provincia, y tenemos la posibilidad de construir parte de la historia de cada concejala”, agregaron.

La iniciativa fue presentada por la Red Federal de Concejalas y la ex senadora pampeana María Higonet, en un encuentro virtual realizado el pasado viernes del que participaron la ministra de Gobierno provincial, Teresa García; su par de Mujer, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala del partido de La Plata, Victoria Tolosa Paz.