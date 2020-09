La secretaria de Salud de Zárate pide botón rojo: “Denuncien a los anticuarentena con la misma fuerza que denuncian las tomas de tierras”

Núñez fue por más en la escalada de militancia tuitera desde su Iphone: “Si hubiesen denunciado a los anticuarentena con la misma fuerza que denuncian las tomas de tierras, seguramente hoy no estaríamos al borde del colapso”.

“Renuncie si no le gusta su profesión pero deje vivir a la gente en paz! Para muchos esto ya paso y pasara lo que tenga que pasar”, le contestó la cuenta @ve3519, en una respuesta casi repetitiva en la mayoría de los usuarios de la red social.

“Los trabajadores de la salud estamos cansados, nos sentimos que estamos solos porque la política y los medios dicen que esto ya pasó, ya no podemos más. #BotonRojoYa”, publicó, pidiendo la vuelta a Fase 1. ¿Eso incluye a su municipio, que actualmente se encuentra en Fase 4?.

“Ahora veo en los medios que se sorprenden de la cantidad casos de hoy . Les recuerdo todo tiene una respuesta #17A”, escribió en redes con condimento militante la responsable de la salud pública zarateña, que parece encarar una campaña anti Ciudad de Buenos Aires. “Sinceramente considero que la apertura de bares es sin dudas una situación de riesgo muy importante, sobre todo en momentos en que las trabajadoras y los trabajadores de la salud estamos estresados y agotados”, volvió a postear la médica, con una foto de bares de Villa Urquiza. No obstante, la aglomeración de personas fue una constante que nunca paró durante toda la cuarentena en los barrios más populares del gran Buenos Aires.