San Fernando reconoció a mujeres que cuidan y ayudan al pueblo “Nueva Esperanza”

“Estoy acostumbrada a hacer muchas cosas y aprendo enseguida, hasta manejar un tractor; me encargo de cortar el pasto, potabilizo el agua y de arreglar lo que se necesite. Les pedimos a los vecinos que nos ayuden a cuidar las Islas”, agregó.

En el pueblo conviven varias familias que realizan actividades productivas y dependen del agua potable que Sandra Arzamendia filtra y descontamina en el Centro de Capacitación, con un profundo sentido de pertenencia: “Nací en el Delta, en el Hospital de Boca Carabelas -se refiere al Hospital Municipal Do Porto, renovado y ampliado en 2019 por el Municipio de San Fernando- y crecí en ‘Nueva Esperanza’. Es mi lugar y me encanta”, expresó.