Según se supo mediante comunicados oficiales, los integrantes de dicho bloque presentaron varios proyectos que serían tratados en el primer encuentro legislativo, como lo es un pedido de alivio fiscal en las tasas de Servicios Generales y Seguridad e Higiene para los contribuyentes afectados por el decreto de aislamiento social; un pedido de interpelación al secretario de Salud para analizar cómo se realizan los informes de los casos afectados por el vcoronavirus, ya que la información brindada por el Municipio no era coincidente con la que ofrece el gobierno de la provincia de Buenos Aires; la exención de impuestos a los comercios, fábricas y prestadores de servicios esenciales; y un pedido de informes ante la ola de inseguridad que azota a ese distrito.

A principios de junio, el Concejo Deliberante de Merlo convocó a sesiones ordinarias luego de más de 70 días de inactividad, a raíz de un pedido informal del bloque Cambiemos Merlo. Así fue que el edil se manifestó: “Vemos con agrado el llamado a sesiones ordinarias para el 10/6, pero es llamativo que hayan tenido más de 70 días para organizarla y lo hagan con dos semanas de antelación”. Y anticipándose dijo: “Esperamos que la convocatoria se sostenga y no se cancele”.

Una vez más el líder de Cambiemos en Merlo protestó por la falta de sesiones del cuerpo legislativo en la localidad de Merlo. Esta vez lo hizo a raíz de las declaraciones públicas del presidente Alberto Fernández, quien dijo: “La verdad es que no hay cuarentena”. Y si eso es real “¿Por qué el Concejo Deliberante Merlo sigue sin sesionar?”, se preguntó el edil.

Zencich denuncia que el Concejo Deliberante de Merlo no quiere sesionar