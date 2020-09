San Isidro reabre un espacio municipal para practicar deportes náuticos

Se podrá asistir al Campo de Deportes 9 de lunes a viernes, de 10 a 17, para hacer kayak, windsurf, stand up paddle y kitesurf, entre otros. Habrá que cumplir un protocolo sanitario, y el vecino deberá estar provisto de sus elementos personales para la práctica de la actividad deseada.

Debido a que la semana pasada el Municipio de San Isidro habilitó la práctica de los deportes náuticos e individuales, el Campo Municipal de Deportes 9 vuelve a abrir sus puertas para que los vecinos puedan hacer kayak, windsurf, stand up paddle y kitersurf, entre otros.

Se podrá asistir de lunes a viernes, de 10 a 17, y en todos los casos el vecino deberá estar provisto de sus elementos personales para la práctica de la actividad deseada, incluyendo su propio chaleco salvavidas reglamentario.

Además habrá que acreditar residencia en San Isidro, ser mayor de edad, poseer permiso de circulación, firmar una declaración jurada de salud en el Campo de Deportes 9, llevar un kit de desinfección y dar aviso de concurrencia, solicitando turno previamente por Whatsapp al 11-6705-2856.

También habrá que cumplir un protocolo sanitario que entre sus principales medidas dispone mantener el distanciamiento social; no realizar la actividad en un grupo superior a tres personas; no superar las dos horas de práctica; no concurrir antes del horario acordado ni permanecer en el lugar finalizada la actividad; y asistir cambiados y retirarse de la misma manera sin poder hacer uso de los vestuarios.