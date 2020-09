Lucas Ghi participó de la presentación del nuevo Programa de Fortalecimiento de Seguridad

“Es un paso muy importante el que hemos dado en la articulación entre la Nación, la Provincia y el Municipio para atender lo que es la mayor preocupación de nuestros vecinos y vecinas, que es la inseguridad”, señaló Ghi desde el Polideportivo Municipal de Quilmes tras el encuentro descentralizado, y agregó que “necesitamos un abordaje que no sólo cuente con recursos municipales sino que también se valga del esfuerzo provincial y nacional”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com