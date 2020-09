Tigre exime el pago de tasas a comerciantes del Puerto de Frutos y otros contribuyentes afectados por la pandemia

El documento, firmado por el intendente Julio Zamora y de los secretarios de Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y de Economía y Hacienda, informa que el beneficio se aplicará para las cuotas 4 a 8 del ejercicio 2020 y alcanzará a quienes no presenten deudas al 31 de enero del corriente año. Aquellos contribuyentes que no cumplan con este requisito, podrán acogerse a los planes de regularización vigentes, antes del 31 de diciembre.

