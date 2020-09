Ariel Sujarchuk realizó la primera entrega del programa nacional Aprender Conectados

“Volvimos aunque sea por un rato a la escuela y esto nos hace valorar lo que tenemos cuando lo perdemos. La pandemia hoy no nos permite disfrutar de esa normalidad que tanto extrañamos. Pero la realidad también nos enseña que la conectividad es un derecho que iguala y que hay un Estado nacional dispuesto a terminar con cualquier asimetría social. Por eso agradezco profundamente al presidente Alberto Fernández y al ministro de Educación, Nicolás Trotta, por el regreso de este programa de entrega gratuita de computadoras portátiles que nació en 2010 y luego fue suspendido por el gobierno anterior. Me gusta decir que la pandemia vamos a salir fortalecidos y este es un ejemplo más del futuro que construiremos juntos cuando superemos esta situación sanitaria que nos toca atravesar”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, quien estuvo acompañado por la inspectora distrital, Laura Valla, además de las principales autoridades educativas de Escobar.

