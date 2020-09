Agustín Rossi y Mariel Fernández visitaron la cocina del Ejército en Moreno

“Cuando empezó la pandemia, el presidente de la Nación me indicó que teníamos que poner todas las capacidades que tengan las fuerzas armadas argentinas a disposición de la lucha contra el virus. Empezamos a recibir distintas demandas y uno de los municipios que nos contactó fue Moreno a través de su intendenta, y a partir de allí se diagramó la tarea que viene realizando el Ejército Argentino acá en Moreno”, expresó el ministro Rossi, y detalló: “La intendenta al frente de todos estos operativos nos indicó en qué lugares tenía que estar el Ejército. Lo que a mí me genera mucha alegría es ver la conformidad de los vecinos, los ciudadanos y de las autoridades en cada uno de los lugares del comportamiento y la función que está llevando adelante personal militar”.

