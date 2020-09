Escobar despliega nuevos módulos externos de hisopados para pacientes ambulatorios de coronavirus

Este esquema responde a un nuevo protocolo de actuación del SAME, ya que desde la fecha sólo hisopará en domicilio a los pacientes de riesgo, es decir, mayores de 65 años, personas con comorbilidades y/o discapacidades sin posibilidad de desplazamiento y embarazadas. También se priorizará a los pacientes en monitoreo médico telefónico que presenten deterioro clínico.

Desde este viernes, la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín cuenta con dos módulos externos, uno de triage y otro de hisopados para pacientes ambulatorios. Funcionarán todos los días de 9 a 21 horas con el objetivo de acelerar la labor cotidiana de testeos de coronavirus. La Unidad de Diagnóstico Precoz de Maquinista Savio y el Polo Canesi de Matheu dispondrán de un esquema similar de hisopado dividido en áreas febriles y no febriles.