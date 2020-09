San Fernando entregó netbooks a estudiantes isleños y acompañó el Servicio Alimentario Escolar

En esta ocasión especialmente se pudo concretar la entrega de 22 netbooks del programa Conectar Igualdad para alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria 22, ubicada en Paraná Miní, y la 25 de arroyo Durazno. En esta etapa, en total, se entregarán 657 computadoras para alumnos de cuarto año que no pueden acceder a esta tecnología de 18 secundarias públicas sanfernandinas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com