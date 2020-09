No se detiene la escalada de.

El caso fue caratulado como “robo calificado” y “robo de automotor” y tomó intervención la UFI en turno. Al momento, no se ha podido capturar a los ladrones.

La entradera tuvo lugar en la calle Quiroz al 400, en José C. Paz, cuando tres ladrones abordaron a Johana Gómez, de 20 años y a su novio de la misma edad. Tras reducirlos a punta de pistola, ingresaron a la vivienda, donde los ataron junto a la madre y a la hermana de la chica.

Tres delincuentes interceptaron a una pareja en la puerta de su casa de José C. Paz, ingresaron y tras atar a toda la familia con sábanas y robarle, se dieron a la fuga en el auto particular de las víctimas.

Violenta entradera en José C. Paz: Los ataron con sábanas y le robaron todo

