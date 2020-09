Por el Día de la Industria, Fernando Moreira se reunió con Schale, Costa y empresarios de San Martín

Con respecto a la situación del Coronavirus en las industrias, el intendente resaltó el trabajo de las empresas para adecuarse a las nuevas normativas. “Junto a las áreas de Salud y Producción, estuvimos en contacto con cada industria que volvió a abrir sus puertas, para aplicar los protocolos necesarios y evitar los contagios. Eso funciona muy bien, y casi no tenemos contagios en las plantas”, enfatizó.

