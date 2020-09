Se incendiaron varios departamentos en Muñiz Centro

Debido a la intensidad del fuego, bomberos voluntarios de Hurlingham y José C. Paz debieron asistir a los de General Sarmiento. También se hizo presente el intendente Jaime Méndez, junto al jefe de Gabinete municipal, Manuel de la Torre.

Asimismo, debido al riesgo de derrumbe que implica un incendio de esta magnitud, desde el Municipio de San Miguel se brindó asistencia para aquellas personas que no tengan lugar donde pasar la noche. Los predios de María Auxiliadora y Virgen Niña, adecuados para recibir a pacientes con coronavirus, pero que aún están vacíos, serán los destinos seleccionados.

El rápido aviso a los bomberos permitió la pronta evacuación del lugar, por lo que no hubo que trasladar a heridos. De todas maneras, personal del SAME y de Defensa Civil se hicieron presentes en el lugar.

Un fuerte incendio se desató en la noche del jueves en unos departamentos del centro de Muñiz, lo que obligó a movilizar al menos 10 dotaciones de bomberos, Defensa Civil, el SAME y la Policía Municipal. El fuego habría comenzado en uno de los inmuebles producto de la explosión de un caloventor. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas.