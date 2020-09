Concejales y contribuyentes modificaron tasas por Estacionamiento, Ambiente y para los Bomberos Voluntarios

Seguidamente, en una sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad la condonación de las deudas municipales de los ex combatientes de Malvinas, y se aprobaron pedidos de informe sobre la situación del CEDEM 1, hoy convertido en hospital de campaña, y acerca de la puesta en marcha de un Autocine en el Playón Municipal, entre otras cuestiones.

La modificación fue aprobada, al igual que la creación de una Tasa de Emergencia Civil para contribuir con el sostenimiento del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero. Serán 10 pesos que se cobrarán a los contribuyentes a través de los impuestos municipales, “hasta que se recupere alguna de las dos fuentes de ingresos que tienen Bomberos, el Bingo, que no está tributando nada, o que se ponga en vigencia” la Ley de Fondo para el Financiamiento Operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

En respuesta, el justicialista Máximo Rodríguez, dijo que durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires “se pagaban los Certificados de Aptitud Ambiental pero nunca se entregaba el definitivo, y la responsabilidad de eso la tenía el actual secretario de Servicios Públicos del distrito”, quien en ese entonces era funcionario bonaerense. “Estas cosas no se deben aprobar de urgencia”, manifestó el titular de la bancada opositora, quien reclamó que se escuchen a las cámaras empresariales, además de definir quién otorgará los certificados.

Desde el Municipio informaron a SM Noticias que para los montos se determinarán criterios ambientales y de contaminación, como así también, si son generadores de residuos y no cuenten con un circuito de recolección propio.

Al respecto de la Tasa Ambiental, un requisito para las industrias y comercios que se instalarán en el municipio previo a la habilitación, Berns dijo que la medida busca “adecuarse a las nuevas leyes de la provincia de Buenos Aires, lo que no significa crear una tasa nueva ni elevarla, estamos dividiendo y bajándola”. Esta carga anteriormente la cobraba el gobierno provincial. El edil especificó cómo se pagará el canon destacando en repartidas oportunidades que los montos son inferiores a los que se abonan actualmente. “Lo que votamos es ventajoso para las industrias”, afirmó el edil, y aseguró que ningún presidente de cámaras económicas de Tres de Febrero se comunicó para expresar su posición ante la medida.

“El proyecto se ha debatido durante horas, y en esta reunión con mayores contribuyentes deberían discutir si la tarifa es la correcta o no lo es, pero no argumentan nada de esto”, refutó desde Cambiemos Juan Carlos Berns.