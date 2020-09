Ariel Sujarchuk supervisó obras que la Municipalidad realiza en Garín y en Maschwitz

“Al inicio de nuestra gestión esta calle estaba totalmente deteriorada. Y comenzamos un proceso de recuperación que en una primera etapa fue la estabilización del suelo, porque era tan malo su estado que no podía asfaltarse sin hacer antes ese trabajo. Así cambió sustancialmente y comenzó a ser muy transitada y se convirtió en aliviadora del tránsito de la Ruta 26. Por eso ahora sí pudimos asfaltarla en una extensión muy importante, que arranca en Maquinista Savio, sigue por Ingeniero Maschwitz y finalmente desemboca en la colectora de la Panamericana. Pero no terminamos acá porque, así como lo hicimos con Lambaré vamos a trabajar en otras calles continuando la idea de aumentar la conectividad, mejorar la trazabilidad vial y la calidad de vida de los vecinos”, finalizó Ariel Sujarchuk.

“Quiero felicitar a los vecinos por ser protagonistas del progreso de sus barrios. Que la biblioteca popular de Garín tenga su propia sede es un acto de justicia y reconocimiento para quienes están a cargo de este espacio cultural. Y quiero destacar que la obra la realiza la cooperativa La Patriada, por lo tanto, en este momento tan difícil no solo volvemos a apuntalar la cultura, la educación y el trabajo, porque estamos generando empleo genuino. Por otro lado, donde había un baldío residual ahora el barrio La Loma tiene una gran plaza con los juegos más modernos del distrito. Todavía no es tiempo de poder juntarnos a compartir esos momentos únicos de lectura y entretenimiento, pero las obras están, las iniciativas se concretan y los sueños otra vez se hacen realidad”, expresó el mandatario.