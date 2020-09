Charla vía Zoom con el bailarín Maximiliano Guerra

Además, reflexionó sobre cómo las tecnologías ponderan una nueva forma de conectividad y aprendizaje en este contexto: “La irrupción de estas novedades han venido para quedarse y nos deja oportunidades interesantes aunque no reemplazan lo anterior”.

A su vez, el intendente Jorge Macri habló sobre las oportunidades y los desafíos que planteó la pandemia e indicó: “Es un gran momento para probar o aprender cosas que en otro momento no te hubieras animado o no tenías tiempo de hacer”.

Ante cientos de participantes que se sumaron al encuentro vía Zoom, Maximiliano Guerra contó acerca de sus comienzos en la danza, a pesar de haber jugado al fútbol hasta los 20 años y expresó: “El que hace lo que le gusta ya es feliz, le vaya como le vaya. Puede ganar mucha plata, menos plata o ser pobre, no importa. Hacer lo que te gusta trae felicidad y conlleva a la felicidad”.