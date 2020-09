Los cursos online de huerta orgánica en casa son un éxito en San Isidro

El taller online sigue la misma línea que cuando era presencial, es decir, se basa más en la práctica que en la teoría. Durante el encuentro, todos entran en contacto con la tierra debido a que para armar una huerta en casa, no es necesario tener un espacio amplio ni un parque, puede hacerse directamente en la tierra en macetas, botellas plásticas o hasta en un balcón.

En ese sentido, sumó: “Me sigue sorprendiendo esa sensación de estar acompañado por una multitud aunque esté sólo en la huerta. Más allá de todo lo negativo del contexto, esto nos permite llegar a más gente y se abre mucho el juego. Hay personas con discapacidad que no podían movilizarse hasta las huertas y hoy lo pueden hacer virtualmente y aprender”.

“Estamos muy felices no sólo por la cantidad de gente que se sumó sino por las ganas y dedicación que tienen. En esta ocasión, la tecnología está al servicio de la naturaleza para que todos tengan la oportunidad de perfeccionarse sin la necesidad de moverse de sus casas”, expresó Ignacio Floridi, coordinador general del Programa de Huertas Orgánicas de San Isidro.