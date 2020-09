COVID: El plasma de personas que se recuperaron de la enfermedad, el tema central de la reunión del Distrito IV

Consultado sobre la posibilidad de una reinfección para un paciente que haya recibido plasma, contestó que “hasta ahora no hubieron casos”. “Es de muy baja incidencia que ello ocurra. Posiblemente tenga que ver con enfermos que no han tenido una buena respuesta de tipo inmunitaria”, remarcó.

“El nivel de anticuerpos que se consigue de los equinos es altísimo. Inclusive, más alto que el del donante humano. Es una alternativa de muchísimo interés hasta que no exista otro procedimiento”, dijo Riveros, quien, a su vez, explicó que “la alternativa podría ser superior pero faltan aún las pruebas clínicas”.

“De los 90 pacientes, prácticamente con enfermedad severa y en otros casos graves, los resultados fueron satisfactorios. Los casos adversos son muy escasos. Como recientemente se dijo, de 90 personas analizadas, una solo presentó defecto hemodinámico”, indicó el doctor. En cifras, se infunden 300 mililítros de plasma en forma lenta y se puede repetir si el enfermo no mejora.

Previo a la disertación del doctor Riveros, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del médico traumatólogo Luis Oscar Hönig, quien se desempeñaba en el Hospital Eva Perón de San Martín. “Una persona muy especial. Encantadora, sensible y trabajadora. Siempre dispuesto en la búsqueda constante del conocimiento”, así lo definieron en conjunto los profesionales.