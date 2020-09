Edgardo Kueider y Gustavo Aguilera en una nueva conferencia virtual del Movimiento de Restauración Peronista

“La mejor comunicación es una buena gestión, no somos funcionarios de escritorio, sino que recorremos el territorio, articulamos con las organizaciones sociales, los curas villeros y las instituciones, escuchamos, ponemos la cara y el cuerpo, generando respuestas concretas como la asistencia alimentaria y otros dispositivos que coordinamos desde Desarrollo Social de la Nación”, cerró Gustavo Aguilera.

A su vez resaltó: “La oposición en todo momento instala diferentes cuestiones que no tienen nada que ver con la política ni con la gestión. Ya dejaron de plantear discusiones políticas y solo piensan en escribir por las redes. Debemos pensar en cómo comunicamos de manera eficiente absolutamente todas las acciones de gobierno y se sepa todo lo que se está haciendo. Durante los cuatro años de Macri se comunicó al país cuestiones irreales y luego quedaron expuestos en las elecciones del 2019, una parte de la oposición vive esa irrealidad y nosotros desde el Frente de Todos y con nuestro presidente Alberto Fernández a la cabeza debemos comunicar siempre desde la realidad, nuestra fortaleza y cimiento es la gestión que transforma la realidad de nuestros ciudadanos, a partir de allí debemos ser contundentes a la hora de comunicar”.