Vecinos de José C. Paz reclaman.

Por este motivo, los dueños de las propiedades lindantes han decidido organizarse para evitar una nueva toma. Asimismo, le han contado a este medio que la del lunes no fue la única usurpación, y aseguraron que algunas veces ingresa gente para “armar fiestas”.

El lunes por la noche, la quinta del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo fue ocupada por varias personas, las cuales tuvieron un enfrentamiento con la Policía y los vecinos y finalmente fueron desalojados.

La quinta ubicada en el barrio Los Troncos de José C. Paz, y que es propiedad del parricida Sergio Schoklender, viene siendo el foco de atención de los vecinos debido a que se ha intentado ocupar en varios ocasiones durante este último tiempo. Los vecinos se han organizado para custodiarla y evitar su usurpación.

José C. Paz: Intentaron usurpar la quinta de Sergio Schoklender y los vecinos la están custodiando

José C. Paz