La Municipalidad demolió construcciones ilegales en una plaza tomada del Fuerte Apache

El operativo surgió a partir del relevamiento permanente que hace la Subsecretaría de Fiscalización y Control local para detectar construcciones antirreglamentarias en espacios públicos del municipio. Participaron la Secretaría de Seguridad de Tres de Febrero, el 3F COM, la Policía y el Grupo Apoyo Departamental.

Ayer, el intendente Diego Valenzuela y otros líderes distritales de Juntos por el Cambio habían advertido a través de Twitter sobre este tipo de situaciones. “En Tres de Febrero estamos a favor de la ley y en contra de la usurpación de terrenos públicos o privados”, señaló el jefe comunal de Tres de Febrero. “Debemos hacer un esfuerzo para acompañar en lo social y a la vez poner límite a quienes atentan contra el Estado de derecho y la ley, generando angustia en los vecinos”, remarcó. Y concluyó: “Es urgente la toma de posición y la acción por parte de las autoridades provinciales, asegurando un Estado presente y el cumplimiento de la ley. El problema habitacional se resuelve con políticas públicas, créditos blandos y más viviendas, no desde la ilegalidad”.