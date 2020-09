San Isidro tendrá el primer “autoconcierto” de la Argentina

“Coti y los brillantes” se presentarán en un escenario frente al río con público en sus autos. Las entradas están a la venta en la siguiente página web.

El primer recital en el país con público -en sus autos- desde el inicio de la cuarentena será el “autoconcierto” que brindará el artista Coti Sorokin en San Isidro este sábado 5 de septiembre, a las 21 en Alvear y el río.

Luego del éxito del “Autocine al río”, y con protocolos similares, el Municipio habilitó esta modalidad que consiste en que el cantante y su banda toquen en un escenario en vivo, al aire libre, frente a una concurrencia que seguirá las canciones dentro de sus vehículos.

“Me siento muy feliz de volver a los escenarios luego de tantos conciertos postergados. Habiendo realizado con éxito uno de los primeros shows por streaming, volvemos a la vanguardia con este show en vivo desafiando la nueva realidad”, afirmó Coti, autor de joyas del rock nacional y uno de los artistas argentinos más escuchados en Spotify.

El intendente de San Isidro Gustavo Posse, explicó: “La apuesta del autocine nos dio muy buenos resultados. Siguiendo los protocolos, se pueden habilitar este tipo de entretenimientos que ayudan enormemente a mejorar la salud mental de los vecinos, y además reaviva una industria que está golpeada por la cuarentena”.

Los puntos más salientes del protocolo que reglamentará el “autoconcierto” que brindarán “Coti y los brillantes” y que elaboró la Secretaría de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito, son, que la distancia entre el artista y los músicos será de 2 metros entre sí; que no hayacontacto entre los artistas y el público; y que el público no pueda salir de sus autos, excepto para ir al baño y acompañado por personal del lugar exclusivamente.

Antes de ingresa al predio, se les tomará la temperatura a todos los ocupantes de cada vehículo; y en cuanto a la comida, se pedirá por WhatsApp y deberá consumirse dentro de los autos.

“Sobre la base de la experiencia del autocine, elaboramos un protocolo de autoconciertos que permite hacer un espectáculo en vivo, al aire libre, con público presente y sin riesgos de contagio”, aseveró Walter Pérez, el encargado de diseñar protocolos sanitarios para las distintas actividades, como responsable del área de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito.

Así, San Isidro continúa ampliando la flexibilización de la cuarentena, luego de que ya el 90 por ciento de los comercios están abiertos, habilitó peluquerías, el mencionado autocine, el take away plus, deportes individuales y cementerios, entre las últimas aperturas.

“Cuidamos la salud integral de los vecinos. Al tiempo que salimos a testear y consolidamos el sistema de salud municipal, creemos que permitir salidas recreativas protocolizadas y fomentar la reactivación económica son pilares para atravesar esta cuarentena extendida”, concluyó el jefe comunal de San Isidro.