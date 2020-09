El concejal sanfernandino Augusto Briceño fue dado de alta por coronavirus y donó plasma

Asimismo, relató cómo transitó la enfermedad y por qué decidió cooperar de esta forma: “Tuve COVID 19 a principios de julio, que se manifestó con un cuadro tipo gripal, dolores musculares, poca fiebre y perdí el gusto, lo que noté de inmediato. A los 10 días ya me sentía bien, y cuando nos dieron el alta decidimos donar plasma”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com