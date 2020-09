El Municipio profundiza la campaña preventiva con un nuevo operativo de detección de temprana en el barrio Santa Rosa

La recorrida casa por casa con más de 40 agentes sanitarios se realizó en 18 manzanas, con el objetivo identificar a los vecinos y vecinas que puedan estar cursando síntomas compatibles con el COVID. En caso de detectar algún caso con sintomatología compatible con el virus, se activa el protocolo correspondiente de testeo y aislamiento, con la posibilidad de trasladar a la persona a uno de los hoteles que el Municipio adecuó apropiadamente hasta conocerse el resultado, en el caso de que su vivienda no cuente con las condiciones requeridas para cumplir estas medidas.

