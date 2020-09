“Le pido a la Justicia que urgente ordene el desalojo de los terrenos usurpados del ferrocarril”, reclamó Andreotti

“No se puede avalar un acto ilegal como el que ahora estamos viendo. Nos preocupa que sigan pasando los días y que quienes deben actuar no lo hagan con la urgencia que se requiere. A la vez, es incomprensible y hasta mezquino que se tenga en vilo al barrio, a los trabajadores del ferrocarril y a toda la comunidad, que espera decisiones que estén a la altura de las circunstancias”, concluyó el intendente de San Fernando.

Desde hace 8 días, unas 20 familias ocupan un terreno cercano a las vías del sector de maniobras que utilizan los trabajadores para el traslado de vagones y repuestos hacia los talleres de mantenimiento, poniendo en riesgo no sólo sus vidas sino también la de los empleados. Por tratarse de tierras federales, Trenes Argentinos radicó una denuncia en el Juzgado Federal 1 de San Isidro. Desde ese momento, la zona quedó custodiada por Gendarmería y Policía Federal.

El intendente de San Fernando se refirió a la ocupación ilegal de tierras federales dentro del predio de Trenes Argentinos que están junto a la estación Victoria y que desde el viernes provoca que no funcione la línea Mitre en sus ramales Retiro-Tigre y Victoria-Capilla del Señor. Al respecto, señaló que “la Justicia no puede ser pasiva ante este tipo de hechos que son ilegales y alteran el normal funcionamiento de los trenes”. “Junto a los vecinos del barrio estamos preocupados y reclamando para que se actúe en consecuencia”, enfatizó el mandatario.