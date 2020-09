Vecinos de Tres de Febrero dialogaron con representantes del frente ParTE sobre distintas problemáticas barriales

“Les quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas del distrito que se sumaron al conversatorio virtual del día de hoy y pedirles perdón a los que, lamentablemente, no pudieron ingresar debido a que llegamos al máximo de participantes que la plataforma nos permitía”, dijo en redes sociales Torres, quien también agradeció al “compañero y amigo Claudio Ferreño, presidente de ParTE a nivel nacional, por haber participado del encuentro”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com