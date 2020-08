Vicente López continúa habilitando deportes individuales en espacios municipales

En cuanto a los protocolos, en las pistas de BMX no habrá más de 12 personas por turno de 45 minutos. Al ingreso al Campo Municipal 3 se deberá ingresar con tapabocas, dentro del establecimiento hay todos los cuidados necesarios para la prevención como alcohol en gel, y alcohol al 70 por ciento. Al finalizar las actividades, los practicantes deberán utilizar nuevamente el tapabocas. No se permite público en las pistas.

Estas prácticas serán gratuitas para socios y no socios de la Secretaría de Deportes, hasta que se normalicen las actividades. Las prácticas se darán martes y jueves de 14 a 19, y sábados de 12 a 18.