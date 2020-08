Cruzaron en rojo, mataron a un joven motociclista y escaparon

La mujer pidió que cualquier persona que pueda aportar algún dato, no dude en comunicarse con la policía, con la justicia o con la propia familia.

“Obviamente el auto no era robado, era de la familia de alguno de los chicos”, agregó la tía.

“Si vos te robás un auto, no te vas a bajar a ver qué daños se hizo el auto, ni te vas a agarrar la cabeza, ni a decir ‘mirá lo que le hice al auto’”, afirmó esta mañana a la televisión, Claudia, una tía de la víctima.