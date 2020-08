Jugaban un picadito en plena cuarentena: Llegó la policía y todo terminó en una batalla campal

El predio está ubicado en la esquina de las calles Uruguay y Sucre, y según señalan los vecinos en redes sociales, es habitualmente utilizado para desarrollar este tipo de actividades, prohibidas en el marco del aislamiento social instaurado desde el 20 de marzo pasado. Si bien los partidos de futbol no se dieron desde el comienzo de la cuarentena, en el último tiempo parecen ser moneda corriente.

Ocurrió este domingo en San Isidro. Los vecinos denuncian que últimos fines de semana se desarrollaban estas actividades, prohibidas en el marco del aislamiento social, en ese predio. Pese a los enfrentamientos, no hubo detenidos.