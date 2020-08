Zárate al límite: Impactante balacera entre delincuente y repartidor, policía retirado

El intercambio de balas no fue un instante, sino que luego de que el mayor retirado se parapetara detrás de la Kangoo, el caco volvió a acercarse para seguir disparándole, hasta que finalmente el segundo desistió y huyó a toda velocidad, en una secuencia que quedó filmada por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió ayer sábado, poco antes del mediodía. El ex policía resultó herido y debió ser internado.