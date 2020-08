San Miguel autorizó un protocolo de visitas a pacientes terminales

Podrán presentarse como “acompañantes/familiares” quienes hayan firmado un consentimiento indicando ser mayor de edad, no presentar síntomas asociados a Covid-19, no presentar condiciones de riesgo para este virus (mayor a 60 años y patologías preexistentes), y quienes hayan sido capacitados en la correcta utilización de los equipos de protección personal.

