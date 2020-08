Concejales y mayores contribuyentes aprobaron la eximición de tasas para comerciantes de Escobar

La ordenanza dispone eximir y/o reducir los importes que deben abonarse para iniciar los expedientes de habilitación, reapertura o cambio de rubros, a los fines de fomentar la radicación de nuevas actividades comerciales o de servicios. La iniciativa sancionada prevé también la creación de un “Régimen Especial de Regularización de Obras Particulares”, al cual podrán adherirse quienes no pagaron los tributos correspondientes a construcciones iniciadas o ya finalizadas; y un “Régimen de Promoción de Obras Particulares”, que brinda un descuento de hasta 50 por ciento en los derechos de construcción a quienes realicen ampliaciones y/o refacciones de superficies menores a 100 metros cuadrados en viviendas unifamiliares o comercios.

