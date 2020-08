El sistema de seguridad ciudadana de Tigre controló un feroz incendio en un aserradero

En el centro de la ciudad, el sistema de protección ciudadana local controló un feroz incendio en un aserradero. Fue un operativo coordinado por los agentes del Centro de Operaciones Tigre, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Tigre. No hubo heridos y los daños fueron solo materiales.

