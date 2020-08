San Isidro recomienda que los niños usen tapabocas

No se recomienda el uso de mascarillas durante la realización de actividad física.

Karina Teisaire, médica del programa de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo, sumó: “Los niños no tienen receptores para este coronavirus y no generan enfermedad tan importante como en los adultos, pero el virus se replica mucho más en sus secreciones nasales y son muy contagiosos. Los padres deben estar atentos porque justamente los niños están en contacto con los adultos y son los que también transmiten la enfermedad”.

Tal como indica la reciente investigación de la Universidad de Harvard es probable que los niños con COVID 19 no se enfermen tan gravemente como los adultos. Sin embargo, como portadores asintomáticos pueden propagar la infección y llevar el virus a sus hogares.

“Los niños que se enferman por el virus SARS-COV-2 tienen en general formas asintomáticas o formas clínicas muy leves, muchos de ellos casi sin síntomas. Pero no por eso dejan de contagiar a sus convivientes. Por eso, es importante que los niños a partir de los 3 años usen tapabocas”, explicó Pablo Moreno, director Asociado del Hospital Materno Infantil de San Isidro y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Se creía que los menores no eran grandes transmisores del coronavirus, pero estudios recientes afirman que los niños con coronavirus poseen una carga viral alta, por lo que a partir de los 3 años se recomienda el uso de tapabocas. Especialistas del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro explican todo lo que hay que saber.