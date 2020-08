Mariel Fernández recibió al ministro Gollán en el palacio municipal de Moreno

El ministro de Salud remarcó que lo que hace que se pueda responder a la crisis “no solamente es la parte técnica, los recursos que obviamente son indispensables, físicos, trabajadores, y trabajadoras de la salud, sino con el conjunto de la comunidad organizada”. “Esto no se arregla solamente desde el sector sanitario, sino con el conjunto de la sociedad participando de esto y si es organizada mejor”, remarcó, y por otra parte, destacó el rol de las promotoras de salud, y sostuvo que “son inefables, siempre al pie de cañón, en cualquier circunstancia, es una marca de la Provincia”.

