Ghi y Tignanelli conversaron con representantes de instituciones de Morón sobre la Ley Provincial de Asociaciones Civiles

Previo al virtual encuentro, Ghi y Tignanelli conversaron sobre los alcances del proyecto junto al ex intendente Martín Sabbatella y la concejal Paula Majdansky.

El proyecto de ley ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia, pero aún no cuenta con el consenso necesario para su aprobación el 10 de septiembre en el Senado bonaerense.

“Este proyecto propone una herramienta para hacer más fácil la tarea de instituciones tan importantes y que llevan adelante una obra que socialmente es muy sensible, y que mejor que desde el Estado les podamos facilitar las cosas para que puedan acceder a créditos, o a tarifas preferencial con los servicios”, señaló el intendente luego de la reunión por videoconferencia con autoridades de clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados y culturales, y bibliotecas de Morón, y agregó que “necesitamos que exista una ley, que es un salto de calidad para nuestras instituciones, que son aliadas estratégicas en la labor de construir ciudadanía y de promover el desarrollo integral de nuestros pueblos”.