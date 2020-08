Un sector de la Juventud Radical lanza el espacio de Martín Lousteau en Tres de Febrero

Respecto a la situación actual del comité local, dijo que “el radicalismo de Tres de Febrero tiene mucho mas potencial para aportar en conocimiento, estructura y experiencia que lo hecho en estos últimos años”. “Las actuales autoridades han tomado decisiones en su mesa chica, dejando sin funcionamiento muchas de las responsabilidades y facultades que tiene un comité, como son los plenarios por ejemplo”, añadió. “Por otro lado, es lamentable ver al comité de distrito venido abajo, es un claro espejo de cómo está el partido- Ojala que su clausura y abandono no se deba por alguna bajada de línea del sillón municipal o de algún dirigente ajeno al radicalismo como sucedía en épocas anteriores” concluyó el dirigente de “Evolución Radical”.

