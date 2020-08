Axel Kicillof se reunió con intendentes del Área Metropolitana

Además, los expertos presentaron distintas alternativas para mitigar la circulación viral e insistieron en que el aislamiento y el distanciamiento social son la mejor manera para reducir las infecciones. “Cuidar el interior de la Provincia para que el virus no se expanda es clave y tenemos que poner toda la fuerza en eso”, coincidió el gobernador.

Asimismo, Kreplak remarcó que “los estudios nos indican que esta situación no va a pasar sola, tenemos que continuar realizando un esfuerzo activo para bajar la cantidad de casos”.

Durante el encuentro, Kicillof explicó que en el Área Metropolitana “el porcentaje de ocupación de camas es relativamente estable, particularmente de las terapias intensivas”, pero agregó que “no podemos relajarnos”. “Hoy no estamos en una situación de saturación, pero tenemos una tasa de ocupación del 64 por ciento, distribuida de una manera heterogénea”, explicó.