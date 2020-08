Explotaron los medidores: Edenor les exige $500 mil a los vecinos para restituir la luz

“Empezaron las chispas, las explosiones, y se incendió todo”, cuenta uno de los vecinos del edificio de Ayacucho 2951, quien responsabiliza a Edenor por el desperfecto y posterior siniestro que no podía ser controlado por los Bomberos si no se hacía presente una cuadrilla de la empresa, la que tardó, dice, casi dos horas en llegar al lugar.

