Escobar fomenta el acceso a la cultura en tiempos de pandemia: Tendrá el primer autoteatro de la Argentina

Asimismo, se deberá tener la documentación personal y vehicular a mano e higienizada. No se admitirá el ingreso con ciclomotores, motocicletas, bicicletas o de manera peatonal.

Cabe destacar que el Autoteatro Seminari Municipal no representa ningún gasto para el Municipio ya que se solventa con la venta de las entradas. Contará con un escenario de 10 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, además de un circuito cerrado de cámaras para proyectar la obra en la pantalla y poder brindar una mejor experiencia a todo el público presente.