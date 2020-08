San Fernando y los clubes náuticos acordaron protocolos por la habilitación de deportes de vela

El secretario de Educación y Deportes del Municipio, Carlos Traverso, encabezó una reunión con representantes de instituciones náuticas en la Quinta “El Ombú”, para delinear un protocolo de prevención para habilitar prácticas deportivas individuales, que no involucran a polideportivos. A partir de este encuentro, cada club informará a sus socios el procedimiento adecuado. “El objetivo es ir hacia la apertura de actividades con protocolos de Provincia y Nación, pensando en la salud de nuestros vecinos. Por eso tomamos las medidas que nos pide el Ministerio de Salud”, dijo el funcionario de la Comuna.

This site is protected by wp-copyrightpro.com