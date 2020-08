Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue en Vicente López

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, y que no se transmite entre personas.

Teniendo en cuenta que es una enfermedad para la cual actualmente no se dispone de una vacuna, para la prevención del dengue se debe centrar los esfuerzos en la disminución de la cantidad del vector transmisor, que en nuestra zona es el mosquito “Aedes aegypti”. Para ello, la mejor forma consiste en la disminución de los criaderos, teniendo en cuenta que, si eliminamos los adultos, pero no los criaderos, en unos días tendrá nuevamente mosquitos adultos reproduciéndose mientras que, si eliminamos los criaderos, en un mes se habrán muerto los mosquitos adultos sin dejar descendencia y se habrá logrado una importante disminución del vector que no permitiría la transmisión de la enfermedad.

Desde Vicente López se trabaja en la prevención y la investigación, los estudios consisten en la dinámica poblacional del mosquito mediante la utilización de ovitrampas -dispositivo compuesto por un frasco con agua y un baja lenguas de madera- en donde el mosquito deposita sus huevos. También se estudian los lugares de ingresos de pacientes con dengue y operativos de concientización y descacharrado invernales.

Por otra parte, se realizan charlas en colegios y dependencias municipales sobre la temática del dengue y la mejor forma de prevención. Estas charlas forman parte del programa de Educación ambiental que influye en la prevención y el control de diferentes plagas y enfermedades.

También se realizan controles químicos del vector en las zonas donde hubo dengue, siendo esta una forma en que el mosquito adquiere el virus y luego puede transmitirlo a otra persona y que ésta se enferme.

Desde el Municipio recuerdan que el mosquito deposita sus huevos en lugares artificiales que contienen agua y el crecimiento hasta llegar a adulto también se desarrolla en ella.