San Fernando refuerza la buena alimentación durante el invierno, a través del mail y el teléfono

Por último, la especialista en Nutrición adelantó: “Estamos evaluando la posibilidad de impulsar grupos reducidos de atención y seguimiento de forma online con distintos encuentros para aquellos pacientes de riesgo que no puedan acercarse presencialmente”.

Al respecto, la licenciada Luciana Schmoll, coordinadora del programa “San Fernando Saludable”, explicó: “Estamos atendiendo en el Hospital Municipal a pacientes embarazadas que cursan diabetes gestacional, pacientes con Diabetes Tipo 1, y citamos a aquellos pacientes que requieren atención, pero que no son considerados de riesgo. También durante la cuarentena continuamos con las consultas telefónicas, y semanalmente llamamos a diferentes pacientes para saber cómo la transitan desde lo alimentario, haciendo consejería y dándoles tips sobre qué hacer en esta ocasión”.

Durante la época invernal y la baja actividad en cuarentena podemos aprovechar el momento en nuestros hogares para realizar preparaciones caseras con el objetivo de evitar y disminuir el consumo de alimentos industrializados que no son adecuados para la salud. Así, el programa municipal denominado “San Fernando Saludable” refuerza las pautas nutricionales de pacientes con distintas patologías a través de un seguimiento telefónico y evacuan consultas generales.