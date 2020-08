Grindetti supervisó el regreso de la actividad deportiva individual en los parques municipales lanusenses

Tanto el parque UDABE como el velódromo municipal abren de lunes a viernes de 8 a 20 y cuentan con una serie de protocolos a seguir antes del ingreso, entre ellos la toma de temperatura, datos y el aviso de que solo se puede permanecer en las instalaciones durante una hora y sin la posibilidad de asentarse en el lugar con objetos personales, como por ejemplo sentarse a tomar bebidas o utilizar el parque con fines recreativos y no deportivos.

Ambos predios estarán abiertos para la práctica de caminata, running y derivados de esta actividad, pero no contarán con la posibilidad de utilizar canchas, vestuarios o baños, ya que el objetivo es lograr una mayor apertura evitando la acumulación de personas en lugares comunes con espacio reducido.