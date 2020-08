Menéndez y Sabbatella supervisaron los trabajos de limpieza en arroyos de Merlo

El trabajo de las cooperativas, en este caso, se vuelve fundamental para acceder a aquellos lugares con construcciones cercanas a los cursos de agua, ya que en muchas ocasiones la maquinara dispuesta no puede acceder y sólo acceden trabajadoras y trabajadores.

Por su parte, Menéndez reconoció también el trabajo de limpieza: “Estuvimos en Pontevedra, con este programa que gracias a ACUMAR podemos hacer con nuestros arroyos, haciendo una limpieza profunda, en una zona de Merlo que hacía bastante que no tenía intervención”. “ACUMAR no solo nos estuvo apoyando con sus hospitales móviles con el programa Detectar, sino también ahora estamos con la limpieza y el dragado profundo de los arroyos de la cuenca Matanza – Riachuelo”, añadió.