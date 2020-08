Arrancó la segunda edición de los Juegos Virtuales San Isidro

“Mucha gente se enganchó en la primera edición, y entre eso y la cantidad de gente que siguió las transmisiones no dudamos en volver con la segunda. Los chicos necesitan moverse en sus casas y no pasar tanto tiempo atrás de una pantalla así que esto es ideal para ellos, y se ve en la respuesta, por lo enganchados que están”, comentó el gimnasta olímpico Federico Molinari, ideólogo de la propuesta.

“Arrancamos esta nueva edición de los Juegos Virtuales con muchas ganas y entusiasmados. Practicar deporte, ya sea para competir o no, es algo fundamental para el bienestar mental y físico, además de que genera una gran cantidad de puestos de trabajo. Hoy también festejamos que en San Isidro volvieron los deportes individuales y náuticos, fue una mañana emotiva”, afirmó el intendente Gustavo Posse.