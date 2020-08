Jorge Macri anunció medidas de apoyo económico a clubes de barrio y sociedades de fomento de Vicente López

Por otro lado, agregó: “No hay barrio que no tenga su sociedad de fomento, que primero se dedicó a construir y consolidar el barrio, y hoy se dedican a la contención social de los más chicos, al deporte y valores. Muchos de ellos tienen centro de jubilados que hoy no pueden reunirse. Son parte de nuestra cultura, y es importante tener el compromiso de ayudarlos, y que el vecino siga acompañando con su cuota social a estos establecimientos”.

El jefe comunal hizo mención sobre la ayuda a estas instituciones: “Estos clubes tienen un inmenso compromiso social y deportivo, pero en el marco de esta pandemia no han podido abrir sus puertas. Nos parece importante sostener nuestro compromiso con el deporte y con la inclusión, ayudándolo a ellos a que subsistan en este marco”.

El subsidio consta de 60 mil pesos para cada institución, este apoyo económico contribuye a los gastos de mantenimiento de las entidades, en especial en estos momentos en los que aún no están habilitadas para funcionar. Es el quinto año que se da y se reforzó en esta oportunidad por la situación excepcional de pandemia.