La agresión ocurrió el 31 de julio en el Barrio Alianza de esa localidad. La víctima, Hernán García, denunció que su ex pareja, Belén Taccone, se presentó en su casa y tras una discusión le disparó en la pierna, ocasionándole una herida en el muslo izquierdo.

La mujer se presentó en la casa de su ex pareja, en Santos Lugares, y tras una discusión le disparó al hombre en la pierna. Días después, la Justicia labró dos órdenes de allanamientos para dar con la agresora, y en los procedimientos se secuestraron armas y marihuana.

Le disparó a su ex en el muslo: La detuvieron y secuestraron armas y drogas