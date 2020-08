Achával: “La grieta son unos pocos que no quieren que salgamos del pozo en que nos dejaron”

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, señaló que: “Esta obra es muy importante, y debería invitarnos a reflexionar, porque esto no se terminó a tiempo por falta de financiamiento, a la par que se endeudaba el país. La contracara era la precariedad y el peligro de los andenes transitorios”. Y agregó: “Con el intendente hablamos sobre la importancia de la extensión del ferrocarril hacia el Parque Industrial”.

En tanto, el Presidente manifestó: “Nos tocó vivir una situación que nadie esperaba. Y cuando algunos recomendaban privilegiar la economía, yo preferí preservar la vida y la salud de los argentinos. Ahora, cuando veo que el salario real cayó la mitad de lo que cayó el año anterior cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, veo que no nos equivocamos. Estamos unidos y con más ganas que nunca para poner a la Argentina de una vez y para siempre de pie”.

“Nos ha tocado un momento histórico difícil como es la pandemia. Y el pueblo de Pilar está agradecido por la decisión de Alberto, de Cristina, de Axel, de priorizar la vida y la salud. Asumimos el compromiso de ser un gobierno presente. No es lo mismo una crisis autoinflingida de un gobierno neoliberal que endeudó al país y que cerró las industrias, que un gobierno que se puso al frente para garantizar la salud y hoy está inaugurando esta estación para que vuelva el trabajo”, dijo. “La única grieta que existe es la que separa a unos pocos que no quieren que nos levantemos y que salgamos del pozo en el que nos dejaron. Claro que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”, añadió el intendente.

Durante el acto, Achával expresó que “Es una alegría enorme recibir hoy al Presidente e inaugurar esta estación. Esto es posible gracias a un proyecto político que piensa en los trabajadores de Villa Rosa, que se levantan todos los días a buscar un futuro mejor para su familia. Y después de tres años con esta obra paralizada, poder tener esta estación, es poner de pie a una localidad que vive de su comercio, su industria, su trabajo. Hemos caminado estas calles y le hemos dicho a la gente que no bajara los brazos, que íbamos a tener un gobierno presente, y esto se materializa hoy acá más que nunca. La decisión del Presidente de llegar al parque industrial con el tren desde Villa Rosa es estratégico”.

